Mourinho, domanda sul rinnovo. E lui risponde con una smorfia e un bacio

Il tecnico portoghese è stato incalzato dai tifosi sul suo futuro all'uscita dell'evento in corso all'Olimpico. Il portoghese non ha risposto apertamente, ma si è lasciato andare ad alcuni cenni che lasciano dubbi su ciò che sarà

È già un tormentone quello che riguarda il futuro di Mourinho nella prossima stagione. Il tecnico portoghese resta ancora un grande punto interrogativo per la Roma e i suoi tifosi e le strade, al termine di quest'anno, potrebbero già separarsi. Lo Special One, lasciando lo stadio Olimpico dove è stato ospite del Social Football Summit, è stato intercettato da alcuni tifosi che gli hanno chiesto delucidazioni su quello che sarà. Mourinho, ovviamente, non ha aperto bocca ma si è lasciato andare prima ad una smorfia e poi ha lanciato un bacio verso coloro i quali gli hanno fatto la domanda. Allo stato delle cose attuali, sono i molti a credere che la storia d'amore con la Roma sia giunta al termine, per volere soprattutto dei Friedkin che avrebbero voglia di cambiare aria, mentre il portoghese è sempre rimasto vago su ciò che potrebbe accadere alla fine del suo terzo anno sulla panchina giallorossa.