Mourinho: “Ho parlato con Friedkin ma non di rinnovo. Non so se rimarrò”

Per la prima volta da quando è a Roma, José Mourinho parla in Tv. Lo ha fatto ai microfoni di Rai 1 in un'intervista andata in onda durante l'edizione serale del telegiornale. Queste le sue parole:

Le piacerebbe il ritorno di Totti? "È il numero uno della storia della Roma. Capisco la tua domanda ma ti devo rispondere in modo difensivo così come dicono che gioca la mia squadra anche se segna sempre tanti gol. È una questione che riguarda lui e la società".

Sulle finali europee. "Nella storia della Roma è stata la prima volta con due finali europee di fila. Puoi immaginare la difficoltà. Se pensi a quali squadre hanno fatto 3 finali europee di fila, vai nella direzione di squadre mitiche. Voglio provarci".

Resterà qui anche l'anno prossimo? "Non lo so. L'ultima volta che ho parlato con Dan Friedkin, è stato 10 minuti dopo la partita con la Lazio nel mio ufficio. La settimana scorsa ho parlato con Ryan ma parliamo di oggi e del lavoro di oggi. Non di rinnovo".

