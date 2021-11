Mourinho non fa cambi con il Bodo e attacca gli arbitri. Zakaria, c’è la Premier

Insieme all'allenatore ha parlato anche Tammy Abraham del suo momento: "Nel calcio capita di avere alti e bassi, momenti buoni e momenti peggiori ma è nei momenti peggiori che si impara di più di sé stessi e della squadra"

José Mourinho è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Bodo/Glimt: "All'andata abbiamo sbagliato tutti, non voglio dire che ha sbagliato uno o l'altro. Abbiamo perso come squadra e domani vogliamo vincere come squadra. Non giocherà la stessa squadra, ovviamente. Ho avuto troppo paure prima della partita ma non ho avuto paura della partita. Ho avuto paura del campo, del freddo, degli infortuni e della stanchezza, di tutto ma non di una sconfitta. Ho sbagliato io, abbiamo sbagliato tutti. Domani non giocherà la stessa squadra". Anche Tammy Abraham ha parlato insieme all'allenatore giallorosso. Domani sarà uno dei titolari: "Nel calcio capita di avere alti e bassi, momenti buoni e momenti peggiori ma è nei momenti peggiori che si impara di più di sé stessi e della squadra. Un giocatore del mio calibro inserito in un contesto di squadra con tanti leader è il momento migliore per dimostrare la leadership e aiutare la squadra. Tutti vorrebbero vincere tutte le partite e capita di attraversare momenti difficili. Questo è il momento di superarlo. Per la decisione arbitrale contro il Milan dico che gli arbitri sono sotto una pressione enorme e commettere errori è umano, è evidente che in quanto parte in causa e calciatore della Roma non vorrei che decisioni sbagliate venissero prese contro di noi ma capita". Lo Special One, inoltre, è tornato all'attacco della classe arbitrale attraverso un post Instagram che dimostra come Dybala ieri abbia ripetuto un rigore a causa della presenza in area di un avversario, mentre in Juventus-Roma il rigore di Veretout, viziato dalla presenza di Chiellini nei 16 metri, è stato considerato valido.