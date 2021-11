Ag. Spinazzola: “Freme per tornare in campo ma non c’è una data precisa”

Le parole del procuratore: "Quando un atleta gioca come ha fatto Leonardo, è normale che susciti l'interesse di qualche club. Quali? Non è il momento, adesso è alla Roma ed è felice lì"

Davide Lippi, agente di Leonardo Spinazzola, ha parlato a Sky Sport del suo assistito, ancora out per infortunio al tendine d'Achille. Ecco le parole del procuratore:

Come sta? "Freme, sta lavorando tanto. Ha fatto un'ultima visita giorni fa, il medico l'ha trovato bene ed è stato sbalordito dalla mole e dalla volontà di Leonardo di tornare in campo. Ad oggi non c'è una data precisa, speriamo torni il prima possibile. Talmente è stato importante l'infortunio subito, talmente è importante che torni meglio di prima, non sono 10 giorni in più o in meno che fanno la differenza".