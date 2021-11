Serie A, Maresca non compare nelle designazioni: stop confermato

Il fischietto napoletano non è stato scelto da Rocchi per arbitrare questa giornata di campionato

Fabio Maresca non è stato designato per nessuna delle partite della prossima giornata di serie A. Dopo la pessima direzione di Roma-Milan, Rocchi ha deciso che l'arbitro napoletano resterà a casa un turno, confermando così le voci che erano girate in questi giorni.