Mourinho attacca la Juventus: “A qualcuno i rigori li fanno ribattere…” – FOTO

Lo Special One ha commentato l'episodio accaduto ieri in Zenit-Juventus paragonandolo a quello accaduto alla Roma nel big match di Torino

Mourinho non ha intenzione di mollare la polemica sugli arbitraggi. Sia lui che Pinto, ricordando gli episodi avversi capitati alla Roma, hanno denunciato una mancanza di rispetto e hanno dichiarato che la società si sente penalizzata. Pochi istanti fa il portoghese ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post ironico riguardante uno dei casi controversi successi nel big match contro la Juventus. Nella partita di ieri sera giocata dai bianconeri in Champions League, Dybala ha dovuto ripetere un calcio di rigore perché al momento del tiro uno dei suoi avversari era in area. Stessa cosa accaduta a Torino quando, durante il tiro dagli 11 metri di Veretout, Chiellini era già ampiamente nella zona proibita. Proprio grazie alla posizione irregolare, il capitano azzurro riuscì ad impedire il tap-in in porta di Mancini. A Mourinho l'evento non è passato inosservato e ha commentato: "Uno dei due rigori è stato ripetuto. Indovinate quale?". Una frase ironica che nasconde il risentimento del tecnico che da quella partita è uscito a mani vuote nonostante un'ottima prestazione della squadra.