Zakaria, Roma attenta: la Premier League fa sul serio

Il centrocampista sarebbe tentato dal giocare in Inghilterra

Da mesi il primo obiettivo per il calciomercato invernale della Roma è Zakaria, centrocampista del Borussia Monchengladbach in scadenza a giugno 2022. Come riporta calciomercato.it, in questa settimana sono previsti nuovi contatti tra Tiago Pinto e l'entourage del calciatore. L’obiettivo della Roma è di sprintare e battere la concorrenza con un’operazione da 5-6 milioni di euro per il cartellino, con un importante ingaggio per Zakaria. Sullo svizzero però non ci sono solo i giallorossi, ma anche la Juventus. Molta concorrenza c'è anche in Premier League e lo stesso centrocampista sarebbe tentato dal giocare in Inghilterra.