Mourinho, allarme difesa: “Non ho nessuno”. Pinto ci pensa e intanto blocca Solbakken

A Trigoria è il giorno dopo la conferenza stampa di Tiago Pinto, che ha fatto un recap del mercato appena chiuso svelando diversi retroscena e le strategie per il futuro. È stato però anche il day-after dell'ufficialità con cui l'Uefa ha reso note multe e provvedimenti nei confronti, tra le altre, della Roma.Cinque milioni da pagare, più altri 35 con la 'condizionale' che dipendono da se e quanto i giallorossi rispetteranno nei prossimi quattro anni i paletti imposti. Altrimenti le sanzioni rischiano di farsi decisamente più pesanti. Ne ha parlato anche oggi in conferenza stampa José Mourinho:"È un meccanismo che penalizza troppo chi lo vuole seguire in un modo virtuoso e in modo indiretto protegge quelli che non lo fanno in modo virtuoso o chi è già potente". Tra i tanti temi toccai dallo Special One, però, c'è stato ovviamente anche quello del difensore centrale: "Mi piacerebbe avere qui Veretout e un quarto/quinto difensore centrale. In difesa non posso gestire, ora non c'è più alcuna gestione perché domani in panchina ci saranno Tripi e Keramitsis. Può adattarsi qualcuno, ma un vero centrale non c'è e non ho tutte queste soluzioni come dice il direttore". Ed effettivamente la società potrebbe pensare di regalare un ultimo sussulto pescando dagli svincolati: pochi nomi, da Zagadou a Maksimovic e Denayer. Certo, se si riuscisse a cedere pure Coric e/o Bianda sarebbe più semplice. Molto probabilmente arriverà Solbakken a gennaio: l'accordo di massima c'è, previsto un nuovo appuntamento per definire l'operazione.