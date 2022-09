Atalanta, per Zapata lesione muscolare: a rischio la sfida contro la Roma

Si ferma Duván Zapata per una lesione muscolare che probabilmente gli farà saltare la sfida all'Olimpico contro la Roma in programma il 18 settembre. Ad annunciarlo in club bergamasco in una nota ufficiale: "Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto l’attaccante colombiano hanno evidenziato una lesione parziale moderata al muscolo semimembranoso della coscia sinistra: i tempi di recupero non sono al momento quantificabili e dipendono dalla progressione clinica del calciatore".