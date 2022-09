Serie A, Mourinho eletto miglior allenatore del mese di agosto

José Mourinho è stato eletto il miglior allenatore della Serie A del mese di agosto. Lo ha comunicato il profilo ufficiale del massimo campionato italiano su Twitter. Il tecnico portoghese, nel mese scorso, ha collezionato ben 10 punti in classifica e si trova in testa alla classifica insieme all'Atalanta. Di seguito riportiamo il comunicato della Serie A: "Il premio sarà consegnato all’allenatore della Roma nel pre-partita di Roma-Atalanta. Il premio Coach Of The Month di agosto è stato assegnato all’allenatore della Roma José Mourinho. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Roma - Atalanta, in programma domenica 18 settembre 2022 alle ore 18.00 allo stadio “Olimpico” di Roma.