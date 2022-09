Solbakken, accordo vicino: arriverà a gennaio

Pinto è già pronto il prossimo colpo. Il general manager romanista è a un passo dall’accordo con l’entourage di Ola Solbakken per l’arrivo dell’attaccante durante la sessione di gennaio, da svincolato. Come riporta Emanuele Zotti su 'Il Corriere della Sera', le basi dell’intesa con la Roma sono già state gettate durante l’incontro andato in scena due mesi fa nella Capitale, quando il giocatore e il suo agente erano sbarcati in gran segreto a Ciampino per incontrare il dirigente giallorosso. Nelle prossime settimane verrà fissato un nuovo appuntamento per perfezionare l’accordo e regalare a Mourinho il primo rinforzo del 2023. Capitolo difensore: la dirigenza non sembra intenzionata a pescare dal mercato degli svincolati.