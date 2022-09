Pellegrini tra le stelle: è nella squadra del mese insieme a Messi, Mbappé e Haaland

Lorenzo Pellegrini è ripartito da dove aveva finito. Il capitano della Roma è tornato decisivo già dalle prime partite della Roma e le sue prestazioni ormai non passano inosservate neanche a livello internazionale. Il noto portale WhoScored, infatti, lo ha inserito (con un rate di 7,81) nella squadra del mese di agosto relativa ai cinque top campionati d'Europa. Il numero 7 giallorosso è nel 4-4-2 decisamente offensivo, in mediana accanto a Kimmich, con Messi e Neymar esterni. Una formazione di stelle, considerando che le due punte sono invece Mbappé e Haaland. In difesa ci sono Pavard, Ginter, Alvarez e Nuno Tavares, con Geronimo Rulli in porta. La dimensione del capitano romanista è ormai riconosciuta a livello mondiale e i tanti complimenti pubblici di José Mourinho non fanno che aumentare ovviamente l'attenzione intorno a lui.