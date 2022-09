Mourinho vuole un difensore centrale, la Roma lavora per accontentarlo: i nomi

Nella conferenza stampa di oggi José Mourinho ha chiesto di nuovo alla Roma , nonostante sia finito il mercato due giorni fa, un nuovo difensore centrale da ingaggiare nella lista dei giocatori svincolati : "Ieri la conferenza stampa del direttore (Pinto ndr) è stata brillante e onesta. Però lui ha detto una cosa che non è vera. Ha detto che ci sono soluzioni dietro se c'è un problema, ma non è così. Poi chi gioca a centrocampo? Questi siamo noi". Riferimenti inequivocabili quelli del tecnico portoghese, che spera in un ultimo intervento sul mercato da parte della proprietà per aumentare le soluzioni nella retroguardia giallorossa dopo l'infortunio di Kumbulla .

La Roma, dal canto suo, ha dimostrato più volte di ascoltare le parole dell'allenatore e di accontentarlo nel momento del bisogno. Nei limiti del possibile, dunque, proverà a farlo anche per il difensore centrale anche se Pinto nella conferenza stampa ha affermato che non ci sono le condizioni. Il primo nome noto è quello di Zagadou, ex Borussia Dortmund. L'agente del giocatore è in Italia in queste ore e sta cercando di piazzarlo. Il primo problema però sono le richieste del francese: circa 3 milioni di euro annui. Il secondo, le sue condizioni fisiche dubbie, visto che negli ultimi anni ha subito vari infortuni.