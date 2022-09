Zaniolo canta l’inno con Venditti: “Bellissima serata”. Ed emoziona mamma e papà

Mentre Tiago Pinto fissa gli incontri con il suo agente per trattare il rinnovo, Nicolò Zaniolo dimostra ancora una volta il suo affetto per i colori giallorossi. Ieri, al concerto di Venditti e De Gregori, è salito sul palco, ha preso il microfono e ha cantato 'Grazie Roma' insieme all'Auditorium. "Bellissima serata", ha scritto questa mattina Zaniolo sul proprio profilo Instagram. Un momento indimenticabile anche per mamma Francesca e papà Igor: "Un'altra emozione che ci hai fatto vivere, da poter raccontare", ha scritto l'ex calciatore. "In una serata speciale sei riuscito a lasciarci tutti a bocca aperta... Grazie per tutto questo", le parole della mamma.