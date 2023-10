Mourinho a Milano senza 4 big. Dybala recupera ma non rischia: torna con il Lecce

Lo Special One costretto a giocarsi il secondo big match della stagione con molti assenti. Non sono partiti con la squadra Dybala, Spinazzola, Smalling e Renato Sanches

Lukaku e l'accoglienza di San Siro

Fischietti sì, fischietti no. Da ormai qualche settimana, si parla incessantemente dall'accoglienza che San Siro riserverà a Romelu Lukaku. La Questura di Milano ha vietato l'ingresso allo Stadio dei fischietti (si parlava di almeno 30mila) scatenando l'ira del tifo nerazzurro. Chi trasgredirà dovrà pagare una multa di 22 euro. La Curva Nord però, ha intenzione di distribuirli in ogni caso all'esterno dello stadio dopo che ieri la riunione del Gos ha deciso di applicare l'articolo 62 in seguito alla richiesta della stessa Roma che ha fatto appello al regolamento Figc che disciplina la “tutela dell’ordine pubblico in occasione delle gare”, imponendo alle società di “impedire che lo svolgimento della gara sia disturbato dal suono di strumenti che rechino molestia”.