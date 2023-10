Inter-Roma, Spinazzola non al meglio: Zalewski giocherà titolare

L'esterno mancino non ha ancora recuperato del tutto dall'affaticamento muscolare e al massimo andrà in panchina domani a San Siro

Un'altra assenza, almeno dall'inizio, per José Mourinho. Dopo Dybala - che resterà a Trigoria -, Smalling, Sanches, Pellegrini, Abraham e Kumbulla, la Roma dovrà fare a meno di LeonardoSpinazzoladal primo minuto. A riportarlo è 'Sky Sport', secondo cui l'esterno mancino non è al top della condizione e per questo domani contro l'Inter giocherà Nicola Zalewski da titolare. Contro il Monza l'ex Juve ha accusato un affaticamento muscolare che lo ha tenuto fuori dai convocati contro lo Slavia Praga. Spinazzola non ha recuperato al meglio, resta in dubbio e a San Siro al massimo partirà dalla panchina.