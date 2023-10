Palladino torna sul post partita con la Roma: “Non voglio fare polemica”

Raffaele Palladino , allenatore del Monza, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Udinese soffermandosi anche sulla prestazione della scorsa settimana contro la Roma . Non poteva mancare anche un riferimento alle polemiche nel post partita . Queste le sue parole:

Palladino, a che punto è la crescita del suo Monza? "Siamo a un buon livello ma si può sempre crescere. Viviamo una fase in cui gli automatismi sono sempre più concreti. Ma si può fare ancora tanto. A Roma è stata fatta una grande prestazione ma c'è sempre da migliorare".

Il post partita di Roma è alle spalle? "Capisco che per fare notizia ci sia bisogno della polemica ma io non voglio farla. Sono cose che possono succedere, voglio parlare della partita. Oltretutto siamo stati accolti molto bene a Roma".

