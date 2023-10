Roma, la rifinitura alla vigilia dell’Inter: out Smalling, Dybala e Spinazzola

La Roma scalda i motori per il big match di domani contro l'Inter di Simone Inzaghi. Questa mattina l'allenamento di rifinitura prima della partenza per Milano prevista per le ore 17. Mourinho ha chiamato a raccolta tutti i giocatori a disposizione, parlando alla squadra (riunita in cerchio) prima dell'inizio della seduta. Assenti Dybala, Smalling e Spinazzola, oltre ai lungodegenti Pellegrini, Kumbulla e Abraham.