Fischietti a San Siro, interviene la Roma. La Questura: multa di 22 euro per chi li usa

La Curva Nord è pronta a distribuire in ogni caso i fischietti dopo che ne è stato vietato l'utilizzo dalla Questura: decisiva sarebbe stata la richiesta del club giallorosso durante la riunione del Gos

Redazione

I tifosi dell'Inter non ci stanno e si preparano ad accogliere Romelu Lukaku con migliaia di fischietti, nonostante l'ordinanza della Questura che ieri ne ha vietato l'utilizzo. Come riporta 'repubblica.it', chi trasgredirà dovrà pagare una multa di 22 euro. La Curva Nord infatti ha intenzione di distribuire in ogni caso i fischietti all'esterno dello stadio San Siro dopo che ieri la riunione del Gos ha deciso di applicare l'articolo 62 in seguito alla richiesta della stessa Roma che ha fatto appello al regolamento Figc che disciplina la “tutela dell’ordine pubblico in occasione delle gare”, imponendo alle società di “impedire che lo svolgimento della gara sia disturbato dal suono di strumenti che rechino molestia”.

Sarebbe stato questo a determinare il cambio di rotta sulla protesta programmata da tempo da parte della Curva Nord interista, secondo cui il Gos era a conoscenza da circa un mese. "Ennesimo abuso", hanno poi gridato i tifosi nerazzurri recriminando per il precedente al 'Franchi' nel ritorno di Vlahovic accolto da migliaia di fischietti. In ogni caso chi deciderà di utilizzarli anche domani incapperà in una sanzione pecuniaria.

