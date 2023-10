Roma, giallorossi in volo verso Milano: out Dybala, Smalling, Sanches e Spinazzola

Domani la Roma affronterà l’Inter a San Siro alle ore 18. Mourinho non ci sarà per squalifica, ma l’uomo più atteso è Romelu Lukaku. La squadra è partita intorno alle 17 salutata calorosamente da circa 30 tifosi presenti a Fiumicino. Lo Special One dovrà fare a meno di diversi calciatori: Smalling ancora non ha recuperato del tutto dal problema al tendine e non è partito con i compagni. Stessa sorte per Sanches, Dybala e Spinazzola che sono rimasti a Roma. L’argentino si è messo alle spalle la lesione al collaterale e la prudenza in questi casi non è mai troppa in questi casi ma a Lecce ci sarà. Pellegrini rientrerà solamente per il derby del 12 novembre. La difesa è obbligata a San Siro con Mancini, Llorente e Ndicka davanti a Rui Patricio. A destra torna a Karsdorp mentre a sinistra Zalewski prenderà il posto del numero 37. In mezzo al campo Paredes, Cristante insieme a Bove o Aouar. Davanti Lukaku e Belotti, ma scalpita El Shaarawy. C’è anche la carta Azmoun da giocare a gara in corso. L’iraniano ha recuperato dal fastidio al polpaccio destro accusato contro il Monza.