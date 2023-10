Di Biagio: “La Roma può infastidire l’Inter. Inzaghi deve vincere lo Scudetto”

L'ex centrocampista della Nazionale si è soffermato anche su Mkhitaryan: "Che errore da parte dei giallorossi non rinnovarlo. Uno come lui fa la differenza"

Redazione

Gigi Di Biagio, doppio ex di Roma e Inter, ha rilasciato un'intervista a Libero alla vigilia della sfida di campionato tra i giallorossi di Mourinho e i nerazzurri. L'ex centrocampista della Nazionale ha presentato così il match: "Sono due squadre in grande salute. La Roma è tornata a viaggiare forte e può infastidire il modo di giocare dell’Inter, che resta favorita". Poi il commento sulla rosa a disposizione di Inzaghi: "Da tre anni la rosa nerazzurra è la più forte della Serie A. Adesso deve vincere lo scudetto, non ci sono alternative".

Oltre a Lukaku, un ex di domani sera sarà Mkhitaryan… “Che errore da parte dei giallorossi non rinnovarlo. Magari non c’erano le condizioni per trattenerlo, però uno come lui fa la differenza. Brava l’Inter a portarselo a casa”.

