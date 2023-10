Inter-Roma, Dybala fuori dai convocati: resta ad allenarsi a Trigoria

L'argentino non si è mai allenato in gruppo e non è pronto per la sfida di domani: resterà fuori dai convocati

Paulo Dybala non partirà per Milano. L'argentino non sarà a disposizione per la sfida contro l'Inter di domani alle 18, ancora alle prese con il recupero dallo stiramento al collaterale mediale. Tra le ipotesi delle ultime ore c'era anche che Mourinho lo convocasse almeno per fare gruppo, invece la Joya resterà a Roma e continuerà ad allenarsi. In questi giorni il numero 21 giallorosso si è allenato in palestra e ha ripreso a lavorare col pallone, ma non è ancora pronto. Più probabile che torni dalla prossima settimana a lavorare con la squadra puntando così la sfida con il Lecce di domenica prossima. Dybala non si è mai allenato con il resto del gruppo dall'infortunio, il suo forfait era ormai certo e Mourinho non ha alcuna voglia di rischiare. Contro l'Inter saranno out anche Smalling, Renato Sanches e Pellegrini mentre resta in dubbio Spinazzola che comunque dovrebbe andare almeno in panchina.