Mou aspetta Sanches e Smalling. Zaniolo indagato per scommesse

José Mourinho prepara una mini rivoluzione in vista della ripresa del campionato contro il Monza. Il mister aspetta i rientri di Smalling, Llorente e Sanches ma dovrà fare i conti con le assenze di Pellegrini e Dybala. Il centrocampista portoghese ha già nello score degli infortuni due lesioni muscolari e il 10% di minuti giocati in appena un mese di campionato. E allora cautela massima e lo studio di un programma part-time da rispettare almeno in questa fase di recupero. In un mare di infortuni e condizioni precarie, Bryan Cristante è uno dei pochi giocatori sui quali Mourinho può fare sempre affidamento. Il centrocampista giallorosso con 171 partite giocate sarebbe infatti il quinto giocatore più presente in Europa dalla stagione 2020/21. Ieri Romelu Lukaku in conferenza stampa ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa a ha parlato di quanto successo in estate. È arrivata subito la risposta della Curva Nord dell'Inter: "Se hai le palle (dubito) Vieni al Meazza MILANO TI ASPETTA". Un contratto in arrivo per Edoardo Bove. Il giovane centrocampista di Mourinho a fine mese dovrebbe finalmente veder arrivare il rinnovo di contratto che si è conquistato con fatica e sudore sul campo. "Anche Zaniolo e Tonali scommettono", altro annuncio choc di Fabrizio Corona sul suo sito Dillinger News. Ha poi aggiunto: “Un informatore mi ha rivelato che Zaniolo scommetteva sulla partita della Roma in Coppa Italia persino quando era in panchina. I nomi mi sono stati dati da fonti certe che rivelerò quanto prima".