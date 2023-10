Marcos Leonardo, Eintracht e Flamengo provano ad inserirsi. La Roma resta avanti

Prestazioni convincenti per Marcos Leonardo che continua a segnare in Brasile con il Santos, e ora le porte dell'Europa si fanno sempre più vicine. Come riportato dalla stampa brasiliana il giocatore ha attirato l'attenzione anche in patria, con il Flamengo pronto ad inserirsi nella corsa, ma l'agente chiude alla possibilità di restare in Sudamerica. Marcos Leonardo vuole il trasferimento nel Vecchio Continente. La Roma di Mou resta la principiale indiziata per il gioiello classe 2003, i giallorossi ci avevano provato anche in estate con il discorso che è stato poi rimandato. Non resta a guardare però il resto dell'Europa, l'Eintracht Francoforte potrebbe infatti entrare nella trattativa per il giocatore, soprattutto dopo la partenza di Kolo Muani direzione Parigi. Con 20 gol in 37 partite Marcos Leonardo è il capocannoniere del Santos in questa stagione, dopo essere entrato tra i migliori 50 marcatori del club. La strada è tracciata, sarà da vedere se la Roma riuscirà ad aggiudicarsi il giovane talento.