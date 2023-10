Roma, è pronto il piano part-time per Renato Sanches

Il portoghese ha giocato solo il 10% dei minuti totali e accumulato già due lesioni muscolari. La Roma intende utilizzarlo a singhiozzo per evitare ulteriori danni

Francesco Balzani Collaboratore

La SRL è pronta a tornare. E parliamo di Smalling, Renato Sanches e Llorente. Ma con modi, tempi e regole diverse. Perché il centrocampista portoghese ha già nello score degli infortuni due lesioni muscolari e il 10% di minuti giocati in appena un mese di campionato. E allora cautela massima e lo studio di un programma part-time da rispettare almeno in questa fase di recupero. La cartella clinica di Renato degli ultimi due anni d’altronde è tragica: 44 partite saltate (7 e mezzo su 10 con la Roma), nove stop muscolari e la necessità del Psg di mandarlo altrove. Pinto lo ha voluto assolutamente, ma ora per preservare il talento indiscusso di Sanches serve un programma ad hoc. Per questo il rientro non metterà Mourinho nella possibilità di poterne usufruire per più giornate consecutive. Almeno inizialmente.

Per evitare ricadute e sovraccarichi il centrocampista verrà fatto giocare da titolare una volta ogni 2-3 partite, soprattutto quando ci sono impegni di coppa di mezzo. Col Monza potrebbe iniziare in panchina e mettere magari qualche minuto nelle gambe sul finale. Qualcosina in più con lo Slavia Praga per poi averlo titolare a Milano con l’Inter. E dopo? Non v’è certezza, almeno fino alla prossima sosta di metà novembre. Tra Empoli e Sheriff Mourinho aveva chiesto al giocatore come si sentisse. La risposta positiva lo aveva convinto a schierare Sanches a Tiraspol, con gli effetti nefasti che conosciamo: braccio alzato e sostituzione dopo nemmeno mezz’ora. Renato è il giocatore con maggiore talento di un centrocampo che sta trovando una identità. Col Monza Cristante ritornerà presumibilmente a centrocampo, al sua fianco Paredes e poi a rotazione uno tra Bove, Aouar e lo stesso Sanches. Unico per caratteristiche ad assicurare quel box to box di qualità richiesto da Mourinho per tutta l’estate.

