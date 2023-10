Fabrizio Corona, altra rivelazione choc: “Anche Zaniolo e Tonali scommettono”

Le parole del noto paparazzo: "Zaniolo scommetteva sulla partita della Roma in Coppa Italia persino quando era in panchina"

"Anche Zaniolo e Tonali scommettono", altro annuncio choc di Fabrizio Corona sul suo sito Dillinger News. Ha poi aggiunto: “Un informatore mi ha rivelato che Zaniolo scommetteva sulla partita della Roma in Coppa Italia persino quando era in panchina. I nomi mi sono stati dati da fonti certe che rivelerò quanto prima”. Entrambi i calciatori attualmente sono in ritiro con la Nazionale azzurra a Coverciano in attesa del match di qualificazione agli Europei contro Malta. L'ex re dei paparazzi aveva parlato 4 mesi fa della ludopatia di Nicolò Fagioli. Il centrocampista della Juventus ora si trova al centro del fascicolo aperto dalla Procura piemontese e nelle prossime settimane, se non giorni, arriverà il deferimento da parte della Procura federale.