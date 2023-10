Bove, entro fine mese il rinnovo

Il giovane centrocampista è in ritiro con l’Italia Under 21, anche se una botta alla caviglia destra ne mette a rischio la presenza martedì prossimo contro la Norvegia

Un contratto in arrivo per Edoardo Bove. Il giovane centrocampista di Mourinho a fine mese dovrebbe finalmente veder arrivare il rinnovo di contratto che si è conquistato con fatica e sudore sul campo, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Attualmente il centrocampista giallorosso è in ritiro con l’Italia Under 21, anche se una botta alla caviglia destra ne mette a rischio la presenza martedì prossimo a Bolzano, nella sfida in programma contro la Norvegia.