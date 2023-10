Smalling e Llorente “vedono” il Monza. Lo Special ritrova la sua vera squadra

José Mourinho prepara una mini rivoluzione in vista della ripresa del campionato contro il Monza. Come riportato da Gianluca Lengua su Il Messaggero, la continua e mai cessata emergenza infortuni ha obbligato il tecnico a ricorrere ad alcune soluzioni che si sarebbe volentieri risparmiato. Una su tutte è Cristante centrale di difesa. Ha fatto il suo lavoro in maniera eccellente ma è sprecato in una posizione troppo arretrata. La sua capacità di impostare con il pallone e mettere ordine alla fase offensiva, è una peculiarità che servirebbe in mezzo al campo. È vero altresì che la sua assenza ha permesso a Paredes di lavorare indisturbato trovando continuità. Con i rientri di Smalling e Llorente al centro della difesa dopo la sosta, però, Bryan tornerà all'antico. Tra i suoi compiti, quello di dare uno sguardo particolare alla fase difensiva tallone d'Achille dell'ex Psg. Sarà invece più complicato scegliere tra Bove e Aouar. Edoardo si sta guadagnando la fiducia del tecnico e della società e Pinto è pronto a rinnovargli il contratto. Di certo, però, Aouar non resterà a guardare e dopo la strigliata pubblica del tecnico nel post Servette, ha reagito dando una prova di maturità contro il Cagliari. Non solo, perché in mezzo al campo rientrerà anche Renato Sanches che se stesse in buone condizioni sarebbe insostituibile. Renato è l'unico nella rosa ad avere caratteristiche da centrocampista box to box. La mini rivoluzione riguarderà anche l'attacco perché la lesione distrattiva al collaterale mediale del ginocchio sinistro rimediata da Dybala e la lesione ai flessori di Pellegrini, li terranno fuori almeno una trentina di giorni. E allora sono due le soluzioni più praticabili: affiancare Belotti a Lukaku, oppure, dare un'opportunità ad El Shaarawy. In alternativa ci sarebbe Azmoun che forse è l'opzione migliore e preferita da Mourinho.