Inter, la Curva Nord risponde a Lukaku: “Se hai le palle vieni al Meazza”

Ieri Romelu Lukaku in conferenza stampa ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa a ha parlato di quanto successo in estate: "Se dicessi la verità sarebbe uno choc per tutti. Ne parlerò più avanti". È arrivata subito la risposta della Curva Nord dell'Inter: "ROMELU LUKAKU INFAME SCHIFOSO! Non ci interessa quello che hai da dire, non ci interessano le tue giustificazioni non vogliamo minimamente sentire la tua voce!! Se hai le palle (dubito) Vieni al Meazza MILANO TI ASPETTA". San Siro è già sold out per la sfida contro la Roma e i tifosi nerazzurri stanno preparando un'accoglienza horror per Big Rom. Ci saranno 50000 sostenitori con dei fischietti che cercheranno di disturbarlo ad ogni tocco del pallone.