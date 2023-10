Cristante lo stakanovista: con la Roma 12 partite saltate nelle ultime 4 stagioni

Bryan non si ferma mai sia in giallorosso ma anche in nazionale. Solo Barella tra gli italiani prova a reggere il passo

In un mare di infortuni e condizioni precarie, Bryan Cristante è uno dei pochi giocatori sui quali Mourinho può fare sempre affidamento. Come riportato da Transfermarkt, il centrocampista giallorosso con 171 partite giocate sarebbe infatti il quinto giocatore più presente in Europa dalla stagione 2020/21 (unico italiano in classifica insieme a Barella). In realtà, tra la Roma e la Nazionale, le partite di Bryan sono 177 (161 in giallorosso e 16 con la maglia azzurra). La scorsa stagione è stato il giocatore di movimento più utilizzato della rosa (53 partite su 55) mentre in questa, ha giocato tutti i 900 minuti disputati dalla Roma.