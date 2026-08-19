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Mora day: primo allenamento e intervista

È stato il giorno di Rodrigo Mora. Poche ore dopo l'ufficialità, il classe 2007 è già a Trigoria. Nessun tempo da perdere. Nessun giro largo. Il portoghese si è subito messo a disposizione di Gasperini. Primo allenamento. Primi compagni. Prime sensazioni. E le prime sono buone. Oggi sono arrivate le prime parole ai canali ufficiali: "Prima di tutto, vorrei ringraziare la Roma e il Porto. Sono molto felice di essere qui. Ringrazio i tifosi del supporto ricevuto all'aeroporto. Ora sono molto contento e spero di vivere una grande annata. come tutti sanno è stata una trattativa difficile che è durata abbastanza a lungo. Sinceramente non vedevo l’ora di arrivare qui. Ho sempre avuto fiducia anche quando sembrava che le cose non andassero benissimo". Ma quanto è costato davvero Rodrigo Mora alla Roma? La domanda è semplice. La risposta, molto meno. Il Porto lo ha messo nero su bianco nel comunicato ufficiale:"trasferimento definitivo dei diritti di registrazione sportiva e del 50% dei diritti economici di Rodrigo Mora per un totale di 27 milioni di euro". Tradotto: 25 milioni fissi, più 2 milioni di bonus legati a determinate condizioni sportive. Il passaggio sul 50% può però trarre in inganno. Perché Mora è tutto della Roma. La comproprietà, nel calcio italiano, non esiste più.

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