È un Gasperini in grande spolvero quello che è stato grande protagonista al Festival dello Sport di Trento organizzato da 'La Gazzetta dello Sport'. Sui canali social della rosea l'allenatore della Roma si è invece sottoposto a una raffica di domande su alcuni argomenti, soprattutto sull'ultima stagione. E poi il mini-siparietto su Leo Messi - proprio nei giorni del no a Molina e Dybala per viaggiare alla sua festa d'addio alla nazionale - alla domanda sul calciatore che avrebbe sempre voluto allenare. Un po' come a dire, "posso rispondere Messi o è troppo scontato?"

Da quando è alla Roma, qual è la partita che l'ha emozionata di più? “Direi l'ultima di campionato col Verona, perché c'era la sensazione di aver raggiunto un traguardo importante e con grande soddisfazione dei tifosi”.

La partita più difficile? “Difficili sono tutte. Quella più difficile è stato il momento più di calo da parte della Roma, con l'Inter a Milano l'anno scorso. Però, insomma, l'ultima che abbiamo giocato è stata di un altro livello”.

Qual è stato invece il giocatore che l'ha sorpresa maggiormente? “Sorpreso, sicuramente il numero di gol di Malen è stato qualcosa che nessuno poteva immaginare. Per il resto sono state tutte sorprese molto positive”.

Qual è invece il giocatore che avrebbe voluto allenare ma non ha mai avuto l'opportunità di farlo? “Messi? (ride, ndr)”.