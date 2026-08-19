È il giorno di Rodrigo Mora. Poche ore dopo l'ufficialità, il classe 2007 è già a Trigoria. Nessun tempo da perdere. Nessun giro largo. Il portoghese si è subito messo a disposizione di Gasperini. Primo allenamento. Primi compagni. Prime sensazioni. E le prime sono buone. Molto buone. Nel video pubblicato dalla Roma si vede subito un Mora sorridente. Al suo fianco c'è Wesley. I due parlano. Ridono. Si scambiano qualche battuta mentre entrano in campo. Un feeling che sembra già naturale. Anche perché la lingua li aiuta. Poi arriva il dettaglio che fa sorridere: Mora saluta in italiano. "Buongiorno". Detto alla perfezione. Rodrigo vuole sentirsi subito parte del nuovo mondo. Ora, però, arriva il campo. Lunedì c'è la Fiorentina. Difficile vederlo dall'inizio. Ma Gasperini gli concederà il suo spazio. Qualche minuto. Il tempo di prendere confidenza con l'Olimpico. Il tempo di far vedere cosa sa fare. La Roma lo aspetta. I tifosi anche. E Mora ha già iniziato a presentarsi.

Caricamento post Instagram...