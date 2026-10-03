Il derby della capitale travalica i confini della città, ma soprattutto anche dell'Italia e non solo. Una rivalità sentita da tutti, tifosi e giocatori del presente o del passato. Lo sa bene Yuda, content creator indonesiano accanito sostenitore dell'AS Roma, tanto da indossare la maglia giallorossa in praticamente tutti i suoi video, evidenziando anche la passione trasmessa alla sua famiglia. Nei giorni scorsi ha avuto l'occasione di incontrare Christian Vieri in un festival dello sport organizzato proprio in Indonesia, generando un siparietto diventato virale in queste ore. Yuda si è presentato da Bobo con la sua immancabile maglia dell'AS Roma con l'intento di farsela autografare, ma non è andata come si aspettava. Vieri infatti ha impugnato il pennarello e invece di scrivere la sua firma ha cancellato il logo del club con una 'X'. Il motivo? L'ex attaccante, nel lungo elenco di squadre di cui ha indossato la maglia, ha vestito anche quella della Lazio nella stagione 1998-99. Non un gesto elegantissimo in ogni caso. Simpatica comunque la reazione dello stesso Yuda, decisamente perplesso. Nei post successivi, in ogni caso, l'influencer asiatico ha mostrato gli autografi di Vieri su figurine e altri cimeli, con Yuda in quel caso munito di una tshirt neutra. Tra i social biancocelesti il video è diventato virale, anche se più di qualche laziale non ha gradito l'atteggiamento di Bobo, per alcuni comunque maleducato. Difficile dargli torto.

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