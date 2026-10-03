Seconda vittoria consecutiva in campionato dopo l'esordio contro il Sassuolo
Totti, il balletto per i cinquanta anni sulle note di Ligabue è tutto da ridere
La Roma Femminile risponde e volta pagina dopo la brutta sconfitta nell'esordio stagionale in Women's Champions League contro il Barcellona. Derby senza storia al Tre Fontane per le ragazze di Gianpiero Piovani che segnano 3 gol alle biancocelesti prima di concedere a Monnecchi la rete in pieno recupero al 94'. La Roma va avanti con Doms al 41' e nel secondo tempo la chiude con le firme prima di Corelli al 71′ e poi di Pilgrim all’87’. Seconda vittoria consecutiva in campionato dopo l'esordio contro il Sassuolo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News AS Roma
Endrick, pista calda per gennaio. Lulli-Roma, si lavora al rinnovo fino al 2031
News AS Roma
Gasperini: "A Verona il match più emozionante". Poi il 'siparietto' su Messi
Calciomercato AS Roma
Endrick, anche il Milan in corsa. Pato rivela: "Cardinale lo voleva in rossonero"
News AS Roma
Vieri, che gol mancato: cancella il logo della Roma sulla maglia di un tifoso indonesiano
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti