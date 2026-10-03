La Roma Femminile risponde e volta pagina dopo la brutta sconfitta nell'esordio stagionale in Women's Champions League contro il Barcellona. Derby senza storia al Tre Fontane per le ragazze di Gianpiero Piovani che segnano 3 gol alle biancocelesti prima di concedere a Monnecchi la rete in pieno recupero al 94'. La Roma va avanti con Doms al 41' e nel secondo tempo la chiude con le firme prima di Corelli al 71′ e poi di Pilgrim all’87’. Seconda vittoria consecutiva in campionato dopo l'esordio contro il Sassuolo.