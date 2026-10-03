1 di 3 Prossima scheda 1 di 3

Endrick, pista calda per gennaio. C'è anche il Milan. Si lavora al rinnovo per Lulli

Gasperini e D'Amico non hanno mollato la presa su Endrick e ora la Roma vuole riprovarci in maniera concreta con un nuovo assalto a gennaio. La pista che porta al brasiliano resta calda e nonostante le parole di Mourinho il classe 2006 non sta trovando spazio al Real Madrid. Su di lui c'è anche la concorrenza del Milan che in estate aveva provato a portarlo in rossonero come rivelato da Alexandre Pato. Intanto, a Trigoria si pensa anche ai rinnovi: l'inizio di stagione di Emanuele Lulli ha convinto tutti e per lui si sta lavorando per un prolungamento fino al 2031. L'ingaggio salirà molto fino a sfiorare il milione di euro l'anno.

1 di 3 Prossima scheda 1 di 3