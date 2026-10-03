Cresce la concorrenza per Endrick. Il gioiello brasiliano del Real Madrid resta al centro delle voci di mercato dopo un inizio di stagione dove non ha trovato spazio nonostante le rassicurazioni di Mourinho e la Roma resta alla finestra per un nuovo assalto a gennaio. Intanto, come rivelato da Alexandre Pato ospite al "Festival dello Sport" di Trento, alla corsa per Endrick potrebbe unirsi anche il Milan dopo i tentativi dell'estate: "Credo che Endrick debba cambiare, perché è dura per lui giocare a Madrid. So che Cardinale stava provando a portarlo al Milan, ne abbiamo parlato, poi alla fine non si è fatto di nulla. A gennaio? Questo non lo so".