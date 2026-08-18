"Siete dei criminali", "Rodrigo era un vero Portista", "È una vergogna, era il nostro miglior giocatore". Sono solo alcuni dei commenti dei tifosi del Porto che nelle ultime ore si sono scatenati sotto i commenti social del club. Rodrigo Mora è atterrato a Ciampino nel pomeriggio e sarà un nuovo giocatore della Roma, ma molti fan portoghesi già lo rimpiangono. Non solo un giovane attaccante dal talento cristallino, ma un ragazzo nato e cresciuto con la maglia del Porto che secondo molti è stato di fatto "svenduto" - a causa dell'intesa mai sbocciata con Farioli (più sul piano tattico che umano). Un legame profondo e sincero, reciso esclusivamente per necessità economiche e tattiche. Una cessione che per molti è già paragonabile a quella (per fortuna mai accaduta) di un giovane Francesco Totti.

Rodrigo Mora è più di un semplice giocatore e per molti fan è già arrivato il momento di allontanare Farioli nonostante il campionato vinto pochi mesi fa: "La cessione di Rodrigo è inaccettabile! Un giocatore con la sua qualità non può non trovare spazio nella formazione di Farioli", tuona qualcuno sotto l'ultimo post del Porto. Una ferita che sarà difficile da rimarginare e una cifra per il trasferimento che - soprattutto per il mercato di oggi - è ritenuta troppo bassa da chiunque. Solamente un anno fa, infatti, dopo una stagione da top (12 gol e 4 assist), la dirigenza dei Dragoes rifiutò un'offerta da 50 milioni di euro proveniente dall'Arabia. Nelle prossime ore Rodrigo Mora svolgerà le visite mediche prima di essere annunciato ufficialmente come un nuovo giocatore giallorosso. Gasperini lo attende e per lui ha già in mente diverse soluzioni per trasformarlo nel gioiello che, in un futuro non troppo lontano, potrà trascinare l'attacco della Roma.