Rodrigo Mora è pronto per la sua avventura nella Capitale. Nella serata di ieri Roma e Porto hanno trovato l'accordo, operazione da 25 milioni di euro con i portoghesi che manterranno il 50% sulla futura rivendita. Percentuale che potrà essere eliminata versandone altri 25 il prossimo anno. Oggi l'arrivo in città: alle 16.30 sbarcherà a Ciampino, poi le visite mediche e la firma sul contratto fino al 2031. Domani pomeriggio sarà a disposizione di Gasperini per il primo allenamento con il resto del gruppo. Lunedì all'Olimpico arriva la Fiorentina e il portoghese punta alla prima convocazione. Un nuovo rinforzo per il tecnico che ora attende anche Fofana del Lione.