Milan fuori dalla corsa per Zaniolo: c’è il Bournemouth. Shomurodov-Spezia: ci siamo

Il mercato giallorosso

Non solo Zaniolo, a Trigoria c'è anche un'altra cessione che da tempo sta impegnato il general manager Tiago Pinto, ovvero quella di Eldor Shomurodov. Per la cessione dell'uzbeko siamo al rush finale: lo Spezia infatti è vicinissimo a piazzare il colpo, battendo Verona, Cremonese, Torino e qualche club estero. La chiusura potrebbe arrivare già in serata, con la formula del prestito secco oneroso, ma senza quindi diritti o obblighi di riscatto. L'altro nome che con il passare delle settimane si è raffreddato ma non a tal punto di ritornare utile alla causa Roma, è Rick Karsdorp. In attesa disviluppi sulla sua possibile cessione, il dirigente portoghese avrebbe già individuato il sostituto: Benjamin Henrichs del Lipsia. Sul tedesco c'è anche l'interesse della Juventus che avrebbe già avviato i contatti con l'entourage. Henrichs in questa stagione è sceso in campo 23 volte, arricchite anche da due gol realizzati contro Schalke e Amburgo ma non rientrerebbe fra gli intoccabili del tecnico Marco Rose.