Mercato, Spezia in pole per Shomurodov: la Roma può aprire al prestito

Ore calde in casa Roma. Oltre alla vicenda legata a Nicolò Zaniolo, Tiago Pinto è al lavoro per trovare una situazione anche per Eldor Shomurodov. Come riportato da TuttomercatoWeb, sul tavolo di Trigoria ci sono tre offerte: Spezia, Hells Verona e Cremonese. Come fatto per Vina (passato al Bournemouth in prestito con diritto di riscatto) il club giallorosso potrebbe convincersi a lasciar partire l'uzbeko con un prestito oneroso. In pole position in questo momento c'è lo Spezia che ha appena incassato una grande somma di denaro dal trasferimento di Kiwior all'Arsenal.