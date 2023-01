Il Milan molla Zaniolo: non può fare altre offerte. Ora la Roma spera nel Bournemouth

Il Milan si chiama fuori dalla trattativa per Nicolò Zaniolo. Il club rossonero si era preso 24 ore per studiare la situazione e valutare la possibilità di effettuare rilanci, arrivando però alla conclusione di dover mollare il classe '99. Come riporta 'Sky Sport', i rossoneri hanno contattato la Roma e l'entourage del giocatore comunicando proprio l'impossibilità di fare ulteriori offerte a titolo definitivo. Soprattutto considerando le richieste dei giallorossi, a cui invece il Bournemouth è andato incontro. E allora la pista Milan si chiude definitivamente, almeno a gennaio, per Nicolò Zaniolo. Che a questo punto è chiamato a una decisione importante, perché il appunto il Bournemouth non mollerà la presa e dopo il 30 milioni più bonus e percentuale del 10% sulla futura rivendita, cercherà di chiudere l'accordo con la Roma. Nella speranza che il giocatore giallorosso alla fine accetti le 'Cherries' (al momento ha rifiutato la destinazione), che proveranno a convincerlo facendo leva sia sul lato economico che su quello della vetrina Premier League.