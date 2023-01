Napoli, Spalletti recupera Kvaratskhelia per la Roma. Primo allenamento per Gollini

Il Napoli continua a lavorare all'SSCN Konami Center Training di Castel Volturno in vista della sfida di campionato contro la Roma in programma domenica alle 20:45. Buone notizie per Spalletti: Kvicha Kvaratskhelia ha svolto l'intera seduta d'allenamento insieme ai compagni. Nessun dubbio dunque sulla sua presenza nel match contro la formazione giallorossa. Primo giorno azzurro per Gollini, appena arrivato dalla Fiorentina. Il Napoli ha iniziato la seduta odierna con un lavoro di attivazione e di tecnica per poi passare a stazioni di forza ed esercitazioni tattiche. Sessione conclusa con una partitella a campo ridotto.