Ore 11.32 - Entrata in tackle della Premier per Nicolò Zaniolo. Il Bournemouth fa sul serio. Il club inglese ha offerto 30 milioni di euro più 5 di bonus alla Roma in formula definitiva addirittura con percentuale del 10% sulla futura rivendita. Un'offerta che ovviamente a Trigoria accetterebbero di corsa anche se il calciatore non sembra intenzionato ad accettare. In cima alla lista delle preferenze rimangono i top club con il Milan al primo posto. Difficile possa cambiare idea per una squadra che lotta per la retrocessione in Premier League e che ha appena chiuso con la Roma per Vina. Il Milan attende e non è intenzionato a modificare più di tanto l'offerta ragionando solo su un possibile cambio in tema di obbligo di riscatto. In caso di naufragio andrebbe su Saint-Maximin del Newcastle o lo stesso Ziyech messo nel mirino dalla Roma in caso di addio di Zaniolo.