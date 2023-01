Mercato Roma, se parte Karsdorp c’è Henrichs. Anche la Juventus sul terzino

Ore frenetiche in casa Roma. Oltre al capitolo cessioni, come riportato da Calciomercato.it Tiago Pinto avrebbe messo gli occhi su Benjamin Henrichs, terzino destro di proprietà del Lipsia. Sul tedesco c'è anche l'interesse della Juventus che avrebbe già avviato i contatti con l'entourage. Il club giallorosso segue con attenzione il classe '97 soprattutto se dovesse concretizzarsi la cessione di Rick Karsdorp, da mesi ormai fuori rosa dopo la trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Henrichs in questa stagione è sceso in campo 23 volte, arricchite anche da due gol realizzati contro Schalke e Amburgo ma non rientrerebbe fra gli intoccabili del tecnico Marco Rose.