Mourinho, festa nello spogliatoio: la torta a Pellegrini e gli applausi di Zaniolo

Tutto il club ha omaggiato lo Special One prima di scendere in campo per l'allenamento. Il suo commento: "Andiamo a lavorare. Domenica c'è la partita dai c***o".

In casa Roma non è un giorno qualunque. A tre giorni dalla delicata trasferta di Napoli, a Trigoria si festeggia anche il 60esimo compleanno di José Mourinho. Il club giallorosso, tramite un video pubblicato sui propri profili social, ha mostrato come tutta la squadra e lo staff tecnico lo abbiano omaggiato nello spogliatoio. Prima un lungo applauso che ha accompagnato l'ingresso dello Special One, poi la classifica canzoncina di auguri. Successivamente, tra le risate generali, il portoghese ha tagliato una fetta simbolica di torta per consegnarla al Lorenzo Pellegrini affermando: "E' per tutti voi". Accanto al capitano anche Nicolò Zaniolo che dopo la consegna della torta, si è lasciato andare ad un applauso. Mourinho, visibilmente divertito ed emozionato, si è poi lasciato andare in un discorso, chiesto a gran voce da tutti i presenti: "Mi scuso ma andiamo a lavorare. Domenica c'è la partita dai c***o".