Matic il primo regalo per Mou. Si avvicina Solbakken, Florenzi sempre più rossonero

Il terzino potrebbe diventare a tutti gli effetti un giocatore del Milan. In entrata, previsto un incontro con gli agenti di Solbakken mentre le piste che portano ai due fantasisti, si stanno raffreddando

Roberto Mancini ha stupito tutti ieri sera puntano su molti talenti giovani nella partita contro la Germania. Alcuni di loro sono prodotti del vivaio giallorosso e scoperti calcisticamente da Bruno Conti. L'ex fenomeno giallorosso, oggi responsabile del settore giovanile, ha parlato proprio di questa scelta del C.T azzurro, oltre che di Mourinho: "Bisogna ricominciare a scoprire i vivai, oggi già a livello di settore giovanile c'è troppa esasperazione, c'è già la testa oltre... Mourinho quest'anno ha buttato dentro Zalewski e Bove, bisogna avere questo coraggio. Roberto Mancini sa quello che fa, abbiamo ragazzi come Tonali che hanno già tante gare di Serie A ed è giusto rinnovare e pensare al futuro". Uno dei ragazzi che hanno fatto ieri l'esordio in Azzurro, è Wilfred Gnonto. L'attaccante dello Zurigo, acquistato appena due anni fa dalle giovanili dell'Inter, è stato l'autore dell'assist con cui Lorenzo Pellegrini ha aperto i giochi al Dall'Ara contro i tedeschi e su di lui sono piombati in tanti, anche la Roma. Con il contratto in scadenza nel 2023, l'attaccante potrebbe essere una mossa low cost da meno di 7 milioni di euro.