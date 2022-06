Mercato Roma, incontro per Solbakken in settimana

L'attaccante del Bodo si libererà a zero a dicembre, ma i giallorossi vogliono velocizzare i tempi

Ola Solbakken è veramente vicino, come non lo ero mai stato, a essere un nuovo giocatore della Roma. Il nome dell'attaccante del Bodo/Glimt, grande avversaria dei giallorossi in Conference League, non è una novità, ma in questi giorni ci potrebbe essere una virata importante per portarlo alla corte di José Mourinho, con un incontro previsto per la prossima settimana - tra mercoledì e giovedì - per velocizzare il suo arrivo nella Capitale.