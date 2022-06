Roma, attenzione alla concorrenza spagnola per Isco: su di lui Betis e Siviglia

La priorità dell'ormai ex madridista è di rimanere in patria, Mendes lavora per il suo futuro, e spunta anche il Valencia di Gattuso, che però deve aspettare del tempo per poterlo ingaggiare

Redazione

La suggestione, l'idea, anche il sogno di vedere Isco con la maglia della Roma il prossimo anno, stando a quanto riportato da calciomercato.it, si stanno affievolendo sempre di più. L'ex Real Madrid, con il quale ha vinto praticamente tutto, comprese 5 Champions League, infatti, non vorrebbe abbandonare la sua Spagna, soprattutto per motivi personali.

Sergio Mendes, suo attuale procuratore, portoghese e molto vicino agli ambienti giallorossi, lo ha proposto effettivamente ai suoi connazionali José Mourinho e Tiago Pinto, ma il trequartista - sostituto perfetto del partente Henrikh Mkhitaryan - prima vuole continuare a sondare la pista per rimanere in patria.

Calciomercato, Isco piace a Betis e Siviglia. Attenzione anche al Valencia

Il parametro zero di lusso di questa finestra di calciomercato piace al Betis, e anche al Siviglia - ma non a Monchi, che ha altri piani per il futuro, nonostante Lopetequi abbia espresso pare al miele nei suoi confronti, e pubblicamente. Pure il Valencia di Gennaro Gattuso potrebbe essere una soluzione per Isco, ma non al momento: prima, infatti, c'è da tagliare qualche membro della rosa, e tagliare un po' l'ingaggio dello spagnolo che fino a ora ha guadagnato 6 milioni netti a stagione dai Blancos.

Comunque per la Roma non è detta l'ultima parola. Anche perché a lui piace l'idea di vestirsi di giallorosso e di ritrovare Mourinho. Siamo ai contatti preliminari, ma se ne vedranno delle belle.