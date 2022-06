Mercato Roma: sondaggio per Gnonto, il nuovo talento dell’Italia di Mancini

L'attaccante del momento in casa azzurra piace anche a Fiorentina, Sassuolo e al Monza di Berlusconi. Lo Zurigo chiede 7 milioni

Redazione

La partita contro la Germania di ieri sera ha consacrato un nuovo talento in casa azzurra: Wilfried Gnonto. L'attaccante dello Zurigo, acquistato appena due anni fa dalle giovanile dell'Inter, è stato l'autore dell'assist con cui Lorenzo Pellegrini ha aperto i giochi al Dall'Ara contro i tedeschi, ma oltre al passaggio decisivo per il compagno di squadra, ha dimostrato che quanto fatto vedere in stagione in Svizzera non era frutto del caso, anzi.

E quindi il calciomercato, con un possibile arrivo in Serie A del diciannovenne nato a Verbania da una famiglia ivoriana. Anche la Roma è sulle tracce di Gnonto, scrivono dalla Gazzetta dello sport, e ha iniziato dei sondaggi soft per riportarlo in Italia. Si deve però stare molto attenti alla concorrenza, perché solo nel nostro massimo campionato sono altre tre le squadre interessate al giovane scoperto da Roberto Mancini. Fiorentina, Sassuolo e anche il Monza di Silvio Berlusconi sono interessati a lui, anche perché il prezzo è molto più che abbordabile.

Con il contratto in scadenza nel 2023, l'attaccante potrebbe essere una mossa low cost da meno di 7 milioni di euro per Tiago Pinto. Che però deve stare attento anche alla concorrenza di Bruges, Anderlecht, Ajax, Psv, Friburgo, Monaco e Lione. Assistito da Claudio Vigorelli, procuratore anche di Nicolò Zaniolo, ha il futuro in mano. E sarà lui a decidere dove andare.